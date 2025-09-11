中山優馬が主演する舞台「大誘拐」〜四人で大スペクタクル〜が10月10日に再始動する。本作は、天藤真の小説「大誘拐」を原作とした舞台で、2024年に舞台化。82歳の小柄な老婆が国家権力とマスコミを手玉に取り、百億円を略取した大事件を描く。今回の公演は、初演に続き、中山優馬が主演。柴田理恵、風間杜夫、白石加代子が再び集結し、一瞬も目が離せない大スペクタクル誘拐劇を繰り広げる。中山に再始動への意気込みや舞台出演