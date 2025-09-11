「巨人４−３広島」（１０日、東京ドーム）オレンジ色の人波が揺れる球場の中心で、広島・大瀬良大地投手は悔しさをにじませていた。「結果的に負けてしまったので、申し訳ないという気持ちしかないです」。２度の併殺など粘り腰を発揮した場面もあった。６回７安打３失点と及第点の内容。しかしながら、流れを引き寄せる投球ではなかった。２点をもらった直後の初回１死で、キャベッジにソロ。チェンジアップを右中間スタン