「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）リーグ優勝した阪神がＤｅＮＡに逆転負けで連敗を喫し、１５カードぶりの負け越しとなった。先発の伊藤将が６回１／３を５安打６失点で２敗目。２番に梅野、７番に井坪、８番に植田を起用した打線は初回、佐藤輝の適時二塁打で先制したが、二回以降はＤｅＮＡの先発・東を攻略できなかった。デイリースポーツ評論家の狩野恵輔氏は「ＣＳのポイントは左打者の内角。阪神打者側と同