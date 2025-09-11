献血を約５０年間にわたって続けてきた双子の兄弟で、ともに建設業を営む佐賀市の西村晃さん（６９）と敏幸さん（６９）が１０日、同市の佐賀県赤十字血液センターで「最後の献血」を行った。献血の上限は６９歳で、２人は翌１１日が７０歳の誕生日。２人で行った献血は合わせて６４６回となり、長年の貢献に血液センターから花束が贈られた。（田中大稀）西村さん兄弟によると、２人が献血を始めたのは２１歳頃。友人から「献