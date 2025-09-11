プロ野球・阪神タイガースのセ・リーグ優勝を記念した、虎党芸能人による祝福企画「バンザイ！芸能界虎党歓喜の輪」。第４回は日向坂４６・五期生の高井俐香（１８）が登場です。グループ加入前は「毎日、甲子園に通っていた」という熱狂的な虎党で、今春の加入後も阪神甲子園球場で２度観戦。「本当にうれしい。パワーをもらえる」と笑顔を見せました。熱狂的虎党の美少女から、喜びと熱い思いがあふれた。高井は「今年は本