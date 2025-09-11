今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第119話が11日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、柳井家に東海林（津田健次郎）が訪ねてくる。再会を喜ぶのぶ（今田美桜）に、嵩（北村匠海）の活躍をうれしそうに話す東海林。そのころ、浮かない顔で投稿作品を整理していた嵩は、八木（妻夫木聡）たちの前で悩みを吐露する。「アンパンマン」の人気が出ないことだった。八木らは今の「アンパン