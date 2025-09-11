毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『あんぱん』（土曜日は1週間の振り返り）。9月12日放送の第120話では、のぶ（今田美桜）が琴子（鳴海唯）からの手紙を読んで言葉を失う。 参考：津田健次郎の“ジャーナリスト”役は間違いない朝ドラから日曜劇場まで出演作が続く理由 東海林（津田健次郎）との再会をのぶが喜んだ第119話。 第120話では、東海林の訪問からほどなくして、琴子から手紙が