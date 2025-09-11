福岡管区気象台11日午前4時47分発表防災コメント＜防災事項＞「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。11日にかけて九州北部地方に前線が停滞し、大気の状態が非常に不安定な状態が続く見込みです。このため、11日昼過ぎから夕方にかけて、激しい雨が降るおそれがあり、雨の降り方によっては大雨警報を発表する可能性があります。＜早期注意情報（警報級の可能性）＞大雨「中」11日昼過ぎから夜のは