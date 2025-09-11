2.5次元アイドルグループすとぷりが7日、オリジナル新曲「かりすまでびるっ！」のフルバージョンのミュージックビデオ（MV）を、YouTube公式チャンネルに公開した。同曲は、メンバーのるぅとが作詞作曲を手掛けて、7月27日にTikTok公式チャンネルにショート動画を先行公開していたが、そこから大きな話題に。そこで、TikTok内で同曲を使用した一般ユーザーたちの動画数が1万件を突破したら、フルバージョンのMVを公開するという