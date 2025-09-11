【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：45,490.92 ▼220.42（9/10）NASDAQ：21,886.06 △6.57（9/10） 1.概況 前日の米国市場は高安まちまちとなりました。朝方に発表された米生産者物価指数（PPI）は市場予想を下回る内容となり、利下げ期待の高まりにつながったものの翌日に発表される米消費者物価指数（CPI）の内容を見極めたいとの思惑から、後半には様子見ムードが広がり伸び悩みました