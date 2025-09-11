タレントの重盛さと美さん（37）が2025年9月4日、自身のインスタグラムを更新。37歳の誕生日を迎えたことを報告した。「my birthday」重盛さんは「my birthday」とコメントをつづり、海で撮影した水着ショットを投稿。「37歳になりました」と報告し、「どう？大人っぽいでしょ？」と問いかけていた。インスタグラムに投稿された写真では、ボーダーと黒のビキニを着用。海をバックにカメラ目線のショットを披露していた。この投稿に