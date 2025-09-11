【本日の見通し】米CPI待ちそれまではレンジ取引か 昨日の市場、注目された米生産者物価指数（PPI）は予想外の前月比マイナス、前年比も予想を大きく下回り、ともに前回値が下方修正と弱い結果となった。この結果を受けてトランプ大統領は自身のSNSでインフレは無いと発言し、利下げへの圧力を示した。 もっとも相場の反応は限定的に留まった。瞬間上下も、発表前水準に戻してもみ合っている。今日の消費者物価指数