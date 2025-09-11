東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.46高値147.65安値147.13 148.22ハイブレイク 147.93抵抗2 147.70抵抗1 147.41ピボット 147.18支持1 146.89支持2 146.66ローブレイク ユーロドル 終値1.1695高値1.1730安値1.1683 1.1769ハイブレイク 1.1750抵抗2 1.1722抵抗1 1.1703ピボット 1.1675支持1 1.1656支持2 1.1628ローブレイク