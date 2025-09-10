不妊治療は、子どもを望んでいるカップルにとって非常に大切なサポートで、「4～5組に1組のカップルは、実際に検査や治療を受けたことがある」というデータもあるほどです。今回は、不妊治療の主要なステップについて、「ソフィアレディスクリニック」の長谷川先生に解説していただきました。 監修医師：長谷川 朋也（ソフィアレディスクリニック（長谷川LCグループ）） 東京医科大学を卒業後、クリ