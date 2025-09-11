「IKEA（イケア）」では、2025年9月4日から11月9日までの期間限定で、秋の甘い味覚を楽しめる「さつまいも フェア」を全国のイケア店舗で実施しています。モンブランに大学芋、ベビーカステラも...！イケアでしか味わえない、さつまいもを贅沢に使ったスイーツが大集合です。濃厚で風味豊かなモンブラン、甘じょっぱさがクセになる大学芋、さつまいもペースト入りのベビーカステラを盛り合わせたアソートプレートなど、秋の味覚を