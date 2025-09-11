『沈黙の艦隊 シーズン1～東京湾大海戦～』特別編が、フジテレビにて9月25日、26日の2夜連続で地上波初放送されることが決定した。 参考：日本のエンタメ界における大沢たかおの存在感『沈黙の艦隊』『キングダム』とハマり役続く 講談社の漫画雑誌『モーニング』にて1988年から1996年にかけて連載され、累計発行部数3200万部（紙・電子）を突破したかわぐちかいじの人気コミックを、大沢たかおを