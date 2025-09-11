○経済統計・イベントなど ０８：０１英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 ０８：５０日・法人企業景気予測調査 ０８：５０日・国内企業物価指数 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ２１：１５ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）が政策金利発表 ２１：３０米・消費者物価指数 ２１：３０米・新規失業保険申請件数 ２１：３０米・失業保険継続受給者数 ２１：４５ユ&#