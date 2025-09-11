１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４６銭前後と前日と比べて５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円４６銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高だった。 この日に米労働省が発表した８月の卸売物価指数（ＰＰＩ）は、前月比で０．１％の下落と予想外のマイナスとなり、前年同月比では２．６％の上昇と７月（３．１％上昇）から伸び