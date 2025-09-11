― ダウは220ドル安と3日ぶりに反落、オラクル は好調な決算を受けて急伸 ― ＮＹダウ 45490.92 ( -220.42 ) Ｓ＆Ｐ500 6532.04 ( +19.43 ) ＮＡＳＤＡＱ 21886.06 ( +6.57 ) 米10年債利回り4.049 ( -0.041 ) ＮＹ(WTI)原油 63.67 ( +1.04 ) ＮＹ金 3682.0 ( -0.2 ) ＶＩＸ指数15.35 ( +0.31 ) シカゴ日経225先物 (円建て)43900 ( +30 ) シカ