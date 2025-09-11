中日の岡林が好調だ。6日の巨人戦から2、2、2、2と4試合連続マルチ安打を継続中。11日のヤクルト戦で2安打以上なら22年6月24日の阪神戦から29日の巨人戦まで5試合連続でマークして以来2度目の自己最多タイになる。今季の岡林はヤクルト戦に打率・337と好相性。記録を伸ばしてもおかしくない。10日現在、セ・リーグの最多安打は近本（阪神）の144本。岡林は143本で小園（広島）とリーグ2位で並んでいる。岡林は22年に161安打