SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「友」でした！■解説上から読むと「悪友（あくゆう）」左から読むと「級友（きゅうゆう）」右に向かって読むと「友人（ゆうじん）」下に向かって読むと「友達（ともだち）」パッと思い浮かびましたか