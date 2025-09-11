銃撃事件の現場に派遣された警官と救急隊＝１０日、米コロラド州エバーグリーン/Hyoung Chang/The Denver Post/AP（ＣＮＮ）米コロラド州エバグリーンの高校で１０日、銃撃があり、当局によれば、少なくとも生徒２人が重体となっている。ジェファーソン郡保安官事務所の報道官によると、現場の高校が閉鎖されたため、１００人を超える捜査員が校舎を「教室ごと」に捜索した。保安官事務所によれば、容疑者は同校の生徒とみられる未