10日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−広島』で解説を務めた山粼武司氏が、巨人・キャベッジについて言及した。キャベッジは0−2の初回一死走者なしの第1打席、大瀬良大地が2ボール2ストライクから投じた6球目のフォークを、打った瞬間にそれと分かる、ライトスタンド中段に突き刺す第16号ソロ。山粼氏は「素晴らしいホームランでした。完璧でしたよね、打った瞬間歩いていましたから」と