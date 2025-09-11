ヘンリー王子が、エリザベス女王の墓を個人的に訪れた。妻メーガン妃、アーチー王子（5）とリリベット王女（2）と共にロサンゼルスに暮らす王子は、8日朝にロンドンに到着後、車でウィンザー城へ直行、女王の三回忌にあわせて花輪と花を供えた。 ヘンリー王子は、重病の子どもたちを支援する慈善団体「ウェルチャイルド」の後援者として英国に滞在しており、同日夜には毎年恒例の表彰式