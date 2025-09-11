京都・南座で10月10日に初日を迎える「市川團十郎特別公演」に出演する歌舞伎俳優の大谷廣松（32）と中村虎之介（27）が10日、京都市内で取材会を行った。 【写真】ライバルは吉沢亮？横浜流星？大谷廣松と中村虎之介 2人は大ヒット映画「国宝」でも描かれた舞踊の大曲「二人藤娘」を、夜の部で上演する。映画では吉沢亮と横浜流星が華麗な舞を見せ、話題を呼んだ。虎之介は「誰が最初に乗っかるのかな？と思っていたら、