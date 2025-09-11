全日本プロレスは１１日までに９・１５後楽園ホール大会で７日に２１歳で亡くなった長尾一大心（ながお・たいしん）選手への追悼式、献花台を設置することを発表した。追悼式は大会開始時間の午前１１時半からリング上で１０カウントゴングをささげる。献花台は、後楽園ホール展示場に設置する。全日本は献花について「食品、アルコール類、飲料などのお供えはお断りさせていただきますのでご了承ください。献花台の側にメッセ