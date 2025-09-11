2025年も後半戦に突入し、不動産市場は活況を呈する一方で、その内実には複雑な動きが見られます。「自宅は今、売るべきなのだろうか？」と悩む所有者も少なくないでしょう。 最新の市場データを基に、2025年下半期の不動産価格はどう動くのか？そして、最適な売却のタイミングと、後悔しないための査定額の見極め方とは？ らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、八巻侑司さんと村田洋一さんが、プロの視点で徹