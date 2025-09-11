「BoA&東方神起」のスペシャルコラボユニットが、葵わかなと神尾楓珠がW主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（10月12日スタート、毎週日曜後10：15）の主題歌を担当することが11日、発表された。【動画】切ない…『すべての恋が終わるとしても』BoA&東方神起主題歌入りPR動画BoAは日本デビュー24周年、東方神起は20周年。それぞれヒット曲を多数生み出し、東方神起は海外