車いすテニスのパリ2024パラリンピック金メダリスト小田凱人が、四大大会の最後のタイトルである全米オープン・男子シングルスを制覇。四大大会とパラリンピックを全て制する“生涯ゴールデンスラム”を達成して９日に帰国。自身にとって「何よりもご褒美」という凱旋記者会見に臨んだ。超ユニークな冒頭のあいさつ会見の席に着くと、おもむろにスマートフォンを取り出した小田。「俺のブルースを聞いてくれ」と言わんばかりに、帰