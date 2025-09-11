Jリーグ三大タイトルの一つ、天皇杯。今年は、8月27日に準々決勝が終了し、FC東京、FC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島がベスト4進出を決めている。町田とFC東京、神戸と広島が激突する準決勝は、11月16日（日）に行われるが、日本サッカー協会（JFA）は先日、11月22日（土）の決勝戦に向けて、「サポーターズチケット」を販売することを発表した。サポーターズチケットとは、自分の応援するチームが決勝に勝ち上