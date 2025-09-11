「大統領に返り咲けば、ウクライナ戦争を24時間で終わらせる」。そう豪語したトランプだったが、和平調停は遅々として進まない。この交渉の行方が、トランプの実力を測る物差しになっていることもあり、8月15日にはトランプはアラスカにプーチンを招くなど必死だ。これからウクライナ戦争はどこに向かうのか？※本稿は、福山 〓『トランプ帝国の「ネオ・パクス・アメリカーナ」-米中覇権戦争の行方と日本のチャンス』（ワニ・プラ