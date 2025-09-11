友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はヒモ彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・ちひろは、ヒモのような彼氏に困っています。ある日、友だちの美奈に会うと「今度結婚するの」と言い出しました。次第にちひろは翼との将来を案じるようになります。そんなとき翼は就活を始めるのですが