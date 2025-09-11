ロシア軍の多数のドローンがポーランド領空に侵入し、迎撃されました。ロシア軍のドローンがNATOの領空で迎撃されるのは初めてです。【映像】現場付近の様子10日、ポーランドのトゥスク首相は19機のドローンが領内に侵入し、4機を撃墜したと述べました。そして、NATO加盟国の安全が脅かされた場合に適用されるNATO条約第4条に基づく緊急協議を要請しました。NATOのルッテ事務総長は最高意思決定機関の「北大西洋理事会」で協