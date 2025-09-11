地球外生命について新たな手掛かりとなるのでしょうか。NASAは、火星の岩石から古代生命の痕跡とみられる物質を発見したと明らかにしました。【映像】ダフィー長官代行のコメント「これは火星でこれまで発見された中で、最も明確な生命の痕跡である可能性が非常に高く、驚くべき発見です」（NASA・ダフィー長官代行）NASA（＝アメリカ航空宇宙局）は10日、去年、火星探査車が採取した「サファイア・キャニオン」と呼ばれる岩石