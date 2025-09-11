韓国政府は、不法滞在などの疑いでアメリカで拘束された約300人の労働者を帰国させるためのチャーター便について、出発予定が延期となったと発表しました。【映像】米・ジョージア州の様子拘束されたうちの300人以上が韓国人で、韓国政府が手配したチャーター機は10日午後に出発する予定でしたが、急きょ延期となりました。チャーター機には日本人3人も同乗する予定でした。韓国外務省は延期の理由について、アメリカ側の