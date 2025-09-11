和歌山を代表する純喫茶のルーツ探しがSNS上で大きな注目を集めている。【写真多数】ゴージャスなヨーロピアン調の内装、この店の原型が大阪にきっかけになったのは株式会社またたび研究所の公式サイトアカウント（@matatabilabo）による呼びかけ。「大阪劇場（大劇）のそばにあった翡翠という喫茶店の写真等をお持ちの方を探しております！」1964年に郄木淳彰（たかぎ・ただあき）さん、和子（かずこ）さん夫妻が、和歌山市