10月3日よりテレ東系で放送がスタートする栗山千明主演ドラマ『晩酌の流儀4 ～秋冬編～』のキービジュアルが公開され、第1話ゲストとして渡邉美穂が出演することが発表された。 参考：『孤独のグルメ』『晩酌の流儀』『ワカコ酒』グルメドラマの“神回”を勝手にランキング 本作は、「1日の最後に飲むお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか」を追求する、お酒をテーマにしたグルメドラマ