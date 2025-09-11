台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、9月11日（木）から、Stray KidsのメンバーFelix（フィリックス）がグローバルアンバサダーに就任したことを受け、特別企画を実施する。【写真】ゲットしたい！抽選でもらえるフィリックスグッズ■「ゴンチャ」でFelixを見つけよう！今回実施されるのは、フィリックスがアンバサダーとして、店内装飾や店内BGM、デジタルキャンペーンなどを通して「ゴンチャ」を盛り上げる期間限