福岡市を拠点とする福岡トヨタ硬式野球クラブFTサンダースが全日本クラブ野球選手権（13日から4日間、松山市・坊っちゃんスタジアムほか）に出場する。2023年6月の立ち上げから創部3年目で初の全国大会出場となる。2年前、クラブの愛称の由来となった硬式球3ダースで始まったチームが全国で躍進を狙う。今年3月に日本野球連盟に加盟し、初の公式戦が同大会の福岡予選。九州予選決勝まで5試合を勝ち抜いた。「他のチームのレベ