北海道・新得警察署は2025年9月10日、住居侵入の疑いで清水町に住む警備員の男（78）を逮捕しました。男は正当な理由がないにもかかわらず、10日午後1時ごろ、十勝振興局管内に住む70代女性の自宅に侵入した疑いが持たれています。女性からの通報を受けて駆けつけた警察官が、男をその場で現行犯逮捕しました。女性にけがはありませんでした。これまでにも女性から警察に相談が寄せられていたということで、警察はストーカ&#