札幌・厚別警察署は2025年9月10日、性的姿態等撮影の疑いで、札幌市豊平区に住む医療事務の男（40）を現行犯逮捕しました。男は10日午後8時10分ごろ、地下鉄新さっぽろ駅構内のエスカレーターで、スマートフォンを使って女性（10代）のスカート内を撮影した疑いがもたれています。盗撮に気づいた目撃者が男に声をかけ、駅の事務所へ連れて行き、地下鉄職員が警察に通報しました。警察によりますと、男が撮