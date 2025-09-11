◆米大リーグアスレチックス５×―４レッドソックス（１０日、米カリフォルニア州ウエストサクラメント＝サターヘルスパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１０日（日本時間１１日）、敵地のアスレチックス戦に２試合ぶりに「５番・ＤＨ」で先発出場も四球、空振り三振、投ゴロ、三飛。２回に四球で出塁し同点のホームインしたものの、その後は好打もなく３打数無安打、打率は２割３分５厘となった。試合は９回表にレッ