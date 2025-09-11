◆米大リーグジャイアンツ３―５ダイヤモンドバックス（１０日・米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ナ・リーグ西地区首位ドジャースのマジック対象チームであるジャイアンツが１０日（日本時間１１日）、本拠のダイヤモンドバックス戦で３―５で敗戦。そのため、この時点でドジャースのマジックナンバーが復活した。マジック対象はパドレスで、ドジャースの地区優勝マジックは「１５」となった。だが、ド