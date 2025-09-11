秋雨前線などの影響で、鹿児島県内には発達した雨雲が流れ込み、大雨となっているところがあります。 解析雨量では三島村で1時間に70ミリ、屋久島町南部付近で60ミリの非常に激しい雨が降ったとみられます。 気象台によりますと、九州北部地方に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部では大気の状態が非常に不安定になっています。 解析雨量では11日午前4時30分現在、三島村付近でおよそ70ミリ、屋久島