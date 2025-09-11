８月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」が１０日に発表され、セ・リーグ投手部門では４勝を挙げた阪神・才木浩人投手（２６）が初受賞。同打者部門は１２本塁打を放ったヤクルト・村上宗隆内野手（２５）が５度目の受賞となった。パ・リーグはソフトバンク勢が独占し、投手部門で上沢直之投手（３１）が２度目、打者部門は牧原大成内野手（３２）が初受賞となった。才木は初受賞に笑みをこぼした。「選んでいただいてすごくありがたい