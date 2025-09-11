「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）勝ち星が遠い。阪神・伊藤将が２発を浴びて、６回１／３を５安打で今季ワーストの６失点。左翼スタンドに伸びゆく白球をぼうぜんと見つめ、ただただ悔やんだ。「勝負どころの１球が甘くなってしまい、悔しい」まさかの失点となったのは１点リードの四回。蝦名に中前打を許すなど無死一、二塁。ここで筒香を打席に迎え、投じた４球目だ。高めに浮いたカットボールを捉えられ、