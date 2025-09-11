ベッツ（c）SANKEI ＜2025年9月9日(日本時間10日)ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平選手（31）が、現地9日（日本時間10日）のロッキーズ戦に「1番・DH」で出場。3打数1安打1得点1盗塁と、走攻で存在感を発揮し、チームの7対