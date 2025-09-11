「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）記念の一打に阪神・井坪は手応えをにじませた。「１打席目で出たので、いい準備できてたのかなと思います」。この日は「７番・左翼」でプロ３度目のスタメン出場。二回１死で最初の打席を迎えると、好投手・東にも臆することはなかった。２球目の１３３キロ高め変化球を強振。詰まりながらも左前に落とした。８月１９日・中日戦でのプロ初安打に続く２安打目は、甲子園でのプロ