【英国】 RICS住宅価格指数（8月）08:01 予想N/A前回-13.0%（RICS住宅価格指数) 【日本】 国内企業物価（8月）08:50 予想-0.1%前回0.2%（前月比) 予想2.7%前回2.6%（前年比) 【南アフリカ】 製造業生産高（7月）20:00 予想0.6%前回0.0%（前月比) 【トルコ】 中銀政策金利（9月）20:00 予想41.0%前回43.0%（トルコ中銀政策金利) 【ブラジル】 小売売上高（7月）21:00 予