JR東海の快速「みえ」などにハイブリッド方式の新型車両が投入されます。 【写真を見る】ハイブリッド型新車両を投入へ＆LINEとＡＩで忘れ物探しをより早くＪＲ東海 新型車両は、名古屋と鳥羽を結ぶ快速「みえ」や、高山線の岐阜・下呂間などに、2028年度から2029年度にかけて投入されます。 ディーゼルエンジンで発電した電力と、ブレーキ時などに生まれるエネルギーを蓄電池に溜めた電力で走るハイブリッ